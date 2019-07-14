10 نصائح للحفاظ على المحاصيل الزراعية خلال موجة الحر المقبلة

قال الدكتور محمد علي فهيم وكيل معمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة شديدة من الحرارة تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي السبت لتصل إلى أرقام تتعدى 48 درجة في مصر الوسطى و45 في الدلتا، ضمن سلسلة من موجات فوق المعدل الطبيعي طوال الصيف، وأهم تأثيراتها تزهير ونضج مبكر لمعظم المحاصيل التي تصل للثلث الأخير من عمرها.

"الزراعة": موجة الحر تسبب نضج مبكر للمحاصيل.. لا يفضل رش المبيدات

وقدم "فهيم" عدد من النصائح للتغلب على الموجه الحارة كالتالي:

1- تأجيل زراعة المحاصيل للعروة الصيفية العادية لشهر يوليو، ومنها: الطماطم، الخيار، الكوسة، الباذنجان، الكرنب، والذرة حتى الأحد المقبل.

2- في خلال هذه الفترة لا يُنصح بالتسميد والري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحاً في الصعيد، وبعد 10 صباحاً في الدلتا.

3- في الري بالتنقيط لجميع المحاصيل ينصح بتقريب فترات الري أو زيادة في الكمية بحدود أو الري في "شيفتات" صباحي ومسائي.

4- الري يجب ألا يزيد عن احتياجات النبات حتى لا يقع النبات تحت ما يُسمى بالإجهاد المائي، حيث أن النبات يبدأ في غلق ثغوره عند ارتفاع درجة الحرارة عن 37 درجة لتقليل معدلات النتح، كما تغلق الثغور تماماً عند 40 درجة، وتتوقف كل العمليات الفسيولوجية داخل النبات.

5 - لا يفضل رش أي مبيدات خلال الموجة الحارة، ويمكن عند الضرورة فقط إجراء الرش في الصباح الباكر أو بعد المغرب.

6 - تكثيف إضافة ورش الأحماض الأمينية، أمينو بورلين، وفولفيك، وجليسين، وهيدروكسي برولين، عند وجود أي إصابة مرضية فطرية أو بكتيرية.

7 - تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم 6 سم للتر للخضر، و8 سم للفاكهة، أو يضاف مع الري بمعدل 2 لـ3 لتر للفدان.

8 - بالنسبة للبرتقال واليوسفي والرمان ينصح برش سليكات الألمونيوم مع الجير بنسبة 3 إلى 1 قبل الثلاثاء، وتغطية الثمار جيداً، وخاصة في الجهات الشرقية والقبلية والغربية، وهذه الثمار معرضة بقوة للسعات الشمس.

9- بالنسبة للقطن والبامية سيزيد نسبة التنفيل أو تساقط الزهر أو الوسواس أو انخفاض حجم العقد أو اللوزة، وينصح بالرش بسترات البوتاسيوم أو نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر + 20 سم سيتوكينين 4% على 300 لتر ماء للفدان.

10- لكل محاصيل الخضر والحقلية في النص التاني أو في الثلث الأخير من عمرها، مثل الطماطم، والفلفل، والكوسة، وقبل الطرد مثل الأرز والذرة، سيزيد حدة نقص الكالسيوم وما يترتب عليه من مشاكل عفن الطرف الزهري أو تشوه الثمار وضرورة الرش بمركبات الكالسيوم بورون بمعدل 2 سم للتر، وعلي رشتين متتاليتين.