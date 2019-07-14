قال خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن التظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستبدأ، الثلاثاء المقبل، وأن امتحانات الدور الثاني ستبدأ، السبت 17 أغسطس.

وأكد وزير التعليم، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، معاقبة 1926 طالبا وطالبة نتيجة ارتكاب أخطاء جسيمة ومخالفات قانونية خلال العملية الامتحانية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في مدارس الحكومة 83.6%، والتجريبية للغات 84.1%، والمدارس الخاصة 62%، والخدمات والمنازل 50%.

وأضاف أنَّ 17% من الطلاب حصلوا على أعلى من 95%، و19% من الطلاب حصلوا على نسبة ما بين 90 إلى 95%، وحصل 39% على أعلى من 90%.

وأكد أن عدد حالات الغش مجتمعة تعتبر قليلة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تضافر جهود كل الجهات المعنية، متابعا: "انتهينا من نتيجة تظلمات امتحانات الصف الأول الثانوي وهي موجودة حاليًا في المدارس ويستطيع الطلاب الحصول عليها".