ما زحت الإعلامية لبنى عسل، الطالب محمود الشبلنجي، الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة "علمي"، شعبة الرياضيات، خلال مداخلة هاتفية له، مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه عبر شاشة "الحياة".

وقال "الشبلنجي"، إنه حصل على مجموع كلي 409.5 درجة، من أصل 410، بما يعني أن نصف درجة فقط فصلته عن الدرجة النهائية.

وسألته الإعلامية: "والنص ده راح فين يا محمود؟، بتدور عليه؟!"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "والله ما أعرف، عاوز أعرف النص ده راح فين".

وأوضح محمود الشبلنجي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اتصل به صباح اليوم، حيث عرفه بنفسه، وأخبره أنه حصل على المركز الأول على الشعبة الرياضية، مشيرا إلى أن أهله انهاروا من البكاء، فرحا بإنجازه الكبير.

وأضاف: "سألته عن رقم جلوسي، عشان كنت خايف، وقالي قول لأهلك، وألف مبروك".

وأشار إلى أنه كان متيقنًا من دقة إجاباته، وكان يشعر أنها ستجعله يحصل على هذه النسبة المرتفعة، لكن القلق كان أيضًا من المجموع الكلي، على اعتبار أنه لا يمكن ضمان أي شيء، حتى أنه لم يكن يراجع الامتحان مع زملائه بعد الخروج من اللجان.

وعن الدروس الخصوصية، قال الأول على الثانوية العامة: "كنت باخد درس واحد بس في كل مادة، بعكس زمايلي اللي بياخدوا درسين وتلاتة في المادة"، متمنيًا أن يحصل على منحة للدراسة في ألمانيا أو أمريكا.