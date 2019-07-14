قال عبد الكريم الأنسى رئيس منظمة "اليمن أولًا"، إن الأوضاع في اليمين تسير نحو الأفضل، وذلك بسبب تقدم الجيش اليمني في عدة جبهات ضد الحوثيين، حيث تم تدمير عدد كبير من العربات وناقلات الجنود ومخازن الأسلحة الخاصة بالحوثيين.

وأضاف "الأنسي" في مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوثيين تكبدوا الكثير من الخسائر في الساحل الغربي لليمن، ما دفعهم لمنع المبعوث الأممي من الوصول للبلاد والاجتماع مع ممثلي الحكومة، حيث أغلقوا ميناء الحديدة، وهذا التعنت يدل على عدم وجود نية من جانب الحوثيين، بالتقدم في المفاوضات أو التفاهم حتى تستقر الأوضاع على الأرض، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم من خلالها منع المبعوث الأممي من دخول اليمن.

وتابع الأنسي، أن الحوثيين يريدون أن تظل الأوشاع في اليمن كما هي، وأن يظلوا مسيطرين على ميناء الحديدة، الذي عن طريقه يحصلون على كل المساعدات الإنسانية التي تصل للشعب اليمني.