التحقيقات عن واقعة تعري سائح بالهرم: ممثل كوميدي شهير

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط سائح أجنبي يحمل الجنسية الأمريكية، عقب خلعه بنطاله في منطقة الهرم، إن المتهم ممثل كوميدي شهير ولديه حساب يتابعه الملايين، ورغب في تصوير مؤخرته لنشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وخلق مزيد من التفاعل عليها، ليتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

أشرف على تحقيقات النيابة، المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة ارتكاب فعل فاضح والقيام بأفعال من شأنها إهانة الآثار المصرية.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل سائح أجنبي وزوجته بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتقاط صور خادشة للحياء وارتكاب أفعال شاذة في المنطقة الأثرية بالهرم.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة وشرطة السياحة والآثار، حول واقعة القبض على زائر أجنبي أثناء قيامه بخلع ملابسه في منطقة الهرم، عن أن الزائر "شاذ جنسيا"، وأنه طلب من زوجته التقاط بعض الصور الخادشة للحياء؛ لعرضها على "فيس بوك"، واستقطاب الشباب للممارسة الرذيلة، وإقامة علاقة شاذة معه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم زار تلك المنطقة الأثرية، لالتقاط هذه الصور الإباحية والمغادرة بعدها، مؤكدة أنه لم يكن حاجزًا في أي فندق.

وأضافت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد علي وكيل فرقة المباحث، والرائد حسام عبد المنصف معاون مباحث قسم شرطة الهرم، أن الزائر الأجنبي 40 عاما، يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه وصل اليوم إلى مصر وزار المنطقة الأثرية بالهرم، وحاول التقاط صور إباحية له لترويجها عبر "فيس بوك" لممارسة الأعمال الشاذة مع الشباب.