أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2019.

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وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في مدارس الحكومة 83.6%، والتجريبية للغات 84.1%، والمدارس الخاصة 62%، والخدمات والمنازل 50%.

وأضاف أنَّ 17% من الطلاب حصلوا على أعلى من 95%، و19% من الطلاب حصلوا على نسبة ما بين 90 إلى 95%، وحصل 39% على أعلى من 90%.

وأكد أن عدد حالات الغش مجتمعة تعتبر قليلة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تضافر جهود كل الجهات المعنية، متابعا: "انتهينا من نتيجة تظلمات امتحانات الصف الأول الثانوي وهي موجودة حاليًا في المدارس ويستطيع الطلاب الحصول عليها".