أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية وما يعادلها بمجموع 65‎%، وذلك بدءً من 24 يوليو الجاري، حتى 15 أغسطس من خلال شبكة الإنترنت، ووافق على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بحد أدنى جيد، وتبدأ عملية التقديم من 29 يوليو حتى 22 أغسطس.

الشروط المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة

- أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية.

- لم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى، ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية.

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو لعام سابق فقط على عام التقدم شريطة أن يكون الطالب مقيدا فى ذلك العام فى إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى عند التقدم للالتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبت القيد.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمه مخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يكون متزوجا في أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تزوج في أثناء قيده بها.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولاً إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.

وتشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين "الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن وصيني وإسباني".

الاختبارات المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة

- اختبارات المقاس، القوام، الطبي والنفسي، الرياضي، القدرات، السمات الشخصية، الهيئة".

- الكشف الطبي المتقدم عبارة مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل) "تحاليل مخدرات وفيروسات".

- الاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيين"

- الاختبار الرياضي "اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة".

- اختبار قدرات عبارة عن مجموعة من المعلومات العامة: "ثقافية، تاريخية، اجتماعية، أمنية".

- اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.

- اختبار كشف الهيئة عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع.