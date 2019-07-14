اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ورصد "عباس"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمشيخة الأزهر بالدراسة لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية نسب النجاح بالثانوية، قائلًا: بلغت نسبة النجاح العامة 49.98٪، ونسبة نجاح القسم الأدبي 41.78٪، وبلغت نسبة النجاح القسم العلمي 67.98٪ ونسبة النجاح بغزة 83٪ والعلمي بغزة 77٪ والشعبة الإسلامية 93٪.

يُذكر أنَّ مشيخة الأزهر الشريف، عقدت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أجرى اتصالًا هاتفيًا، أمس السبت، من ألمانيا حيث يجري فحوصات طبية، بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق.

كما هنأ الطيب، أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.

وأناب الإمام الأكبر، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد.