قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن هناك 189 إدارة تعليمية بها معامل لتظلمات الثانوية الأزهرية يمكن من خلالها للطالب التعرف على ورقة إجابته وقرأتها، وكتابة ملاحظات على التصحيح، وسننظر فيما يكتبه من ملاحظات في أثناء مراجعة الورق.

وأضاف عباس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم، بمشيخة الأزهر بالدراسة لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه سيتابع التظلمات فور انطلاقها، الأربعاء المقبل، والتي ستستمر لمدة شهر كامل، وسيكون قيمة الطعن 100 جنيه للمادة الواحدة.

يذكر أن مشيخة الأزهر الشريف، تعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أجرى اتصالًا هاتفيًا، أمس السبت، من ألمانيا حيث يجري فحوصات طبية، بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق.

كما هنأ الطيب، أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى. وأناب الإمام الأكبر، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد.