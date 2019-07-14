تحتفي دار الثقافة الجديدة برواية "الخواجا" للكاتب اللبناني الدكتور محمد طعان في طبعتها الرابعة عبر مؤسسة أخبار اليوم، وهي الرواية الحائزة على جائزة MEDEC الفرنسية.

وتنظم دار الثقافة الجديدة السبت المقبل في السابعة مساءً، ندوة وحفل توقيع للرواية في مقرها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، إذ يناقش الرواية خلال الندوة، الكاتب والناقد محمد حلمي، والكاتب والناقد محمد السيد إسماعيل، ومن المقرر حضور عدد من النخب الثقافية.

يذكر أنّ الدكتور محمد طعان طبيب جراح، وأحد الكتّاب الفرانكفونيين، أخذ على عاتقه أن يكون من بين الأقلام الناحتة في جدار العقل الغربي، كما حرص على نقل صورة صحيحة للواقع التاريخي والسياسي والديني لمجتمعنا العربي في قالب روائي إبداعي، وإعادة تقديمه مبرءًا من كل دنس وتشويه أصابه، وذلك بلغة الغرب المتشبع بأفكار مغالطة عنا، إذ نشأ الروائي اللبناني الأشهر في جنوب لبنان، ودرس في فرنسا طب عام وجراحة، عاش طفولته في أربيجان عاصمة شاطئ العاج، ثم شاءت الأقدار أن يعمل في وزارة الصحة المغربية كطبيب جراح، واستطاع بعد تخرجه بـ5 أعوام ان يقيم مشفى خاص به في لبنان.

هُجّر طعان" قسرا إلى نيجيريا، ونظرا لطبيعة البلد الذي يخلو من الحياة الاجتماعية اتجه لتمضية وقت فراغه في كتابة السيناريوهات التي قضى فيها 20 عاما، ثم كتابة الروايات باللغة الفرنسية، فأثمرت عن 10 روايات ترجمت إلى العربية وتوزع حاليا بالعديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، بينها روايات "سيد بغداد، رحلة بهمان، فول سوداني، الخواجا، صيف الجراح، ما باحت به سارة، نوستالجيا، ولاجئو بيشاور".