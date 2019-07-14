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الزمالك يلاحق كهربا في المحكمة الرياضية الدولية

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تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة الأحد

تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة الأحد

الأزهر: 24 ألف ناجح بالقسم العلمي و33 ألف أدبي و145 بالشعبة الإسلامية

الأزهر: 24 ألف ناجح بالقسم العلمي و33 ألف أدبي و145 بالشعبة الإسلامية

شعراوي ونورالدين يفتتحان معرض منتجات التعليم الغني

شعراوي ونورالدين يفتتحان معرض منتجات التعليم الغني

25 يوليو.. الأوقاف تبحث دور أئمة المساجد في خدمة المجتمع

25 يوليو.. الأوقاف تبحث دور أئمة المساجد في خدمة المجتمع

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون الجمعيات الأهلية

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون الجمعيات الأهلية

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تبدأ بعد غد.. خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

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شروط الالتحاق بالكليات العسكرية.. الحربية من 70%

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