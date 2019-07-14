أعلن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم؛ لاستكمال الأوراق المطلوبة استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة.

وأكد مروان، في بيان اليوم، أنه حرصا من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم، تقرر مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019.

وبشأن تقديم إعلام الوراثة، يجرى الاكتفاء مؤقتًا عند تقديم الأوراق بإقرار من صاحب الشأن فقط، يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 20 أغسطس 2019.