بحث معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الإسكندرية

عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع مسؤولي شركة الصرف الصحي، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، تم خلاله بحث معدلات المشروعات الجاري العمل على تنفيذها لتفادي حدوث أي مشكلات في الصرف الصحي خلال موسم الشتاء القادم.

وخلال الاجتماع، تابع نائب المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بكل حي، وناقش الحلول المقترحة من قبل مسؤولي الشركة لحل مشكلات الصرف في الأحياء والمشكلات التي تواجههم لسرعة حلها.

وكلف نائب المحافظ المسؤولين بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء المقبل، ولسرعة تنفيذ المشروعات المقترحة والجاري العمل عليها.

وناقش "جمال" أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء، وعرض رؤساء الأحياء مستوى الأعمال التي تمت ومدى توفر صناديق القمامة ومعدلات الكنس ومعدلات رفع المخلفات. وقدم مسؤولي الرصد البيئي تقريرا بما تم متابعته ورصده والحملات التي شنت.

وأكد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ، بزيادة تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة ونواتج التجريف والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية، ورفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع. مؤكدا على ضرورة العمل بشكل متواصل لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية.

حضر الاجتماع اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء.