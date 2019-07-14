بلحظات من الذهول مصحوبة بسيل من الدموع، استقبلت سارة إيهاب خميس، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، شعبة علمي علوم، وإحدى طالبات مدرسة إهناسيا الثانوية بنات، خبر حصولها على ترتيب جمهوري بمجموع 409.5 درجة.

دموع وفرحة

"مصدقتش نفسي وعيطت من فرحتي لما أهلي كلموني وبلغوني ".. هكذا وصفت، سارة، لـ"الوطن"، موقف استقبالها لخبر نجاحها، خاصة وأنها تقضي عطلة صيفية بصحبة أقاربها في محافظة القاهرة، بعيدًا عن أسرتها في بني سويف، متابعة "اتعمدت أقضي الفترة دي بعيد عن البيت عشان كنت خايفة من النتيجة ورد فعلهم.. بس الحمدلله ربنا كرمني وحققلي اللي بتمناه".

كلية الطب حلم سارة الأول

الالتحاق بكلية الطب والتخصص في علاج الأمراض الجلدية، هو حلم "سارة" الوحيد" منذ طفولتها، فقالت: "من وأنا صغيرة في المدرسة وقبل الثانوية العامة وأنا نفسي أدخل طب وأبقى دكتورة جلدية".

لم يكن لسارة الكثير من ساعات الراحة خلال فترة الدراسة، حيث حرصت على قضاء معظم أوقاتها في مذاكرة دروسها، رغبة منها في عدم تضييع فرص في أمور أخرى، حسبما ذكرت.

الرسم سبب تشجيعها على المذاكرة

وللتشجيع على المذاكرة لأوقات طويلة، لجأت سارة لـ "الرسم"، حيث كانت تستغل حبها له في القيام برسم بعض الأشياء البسيطة، كي تشجع ذاتها على الاستمرار في المذاكرة، وعدم الخضوع والاستسلام إلى النوم.