وجه عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، الشكر والتقدير لكل العاملين في مصلحة الضرائب على ما بذلوه من جهد خلال العام المالي المنتهي حيث حقق 688 مليار جنية، وتم تحقيق النسبة التي تم وضعها سابقًا بنسبة 100% وتحصيل المبلغ كاملًا، موضحًا أن العام المالي الحالي 2019-2020 يستهدف جمع 761 مليار جنية.

وأضاف "حسين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN": "زي ما اجتهادنا وحطينا رقم مستهدف وحققناه العام الماضي، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الرقم العام الحالي"، موضحًا أنه سيتم جمع هذا الرقم من خلال خطة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية بشكل عام.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل عدة محاور أول محور فيها محور هندسة وتبسيط الاجراءات الضريبية، وتم الانتهاء منه من خلال شركة متخصصة في هذا المجال، بالاشتراك مع مجموعات عمل على مستوى القطاعات، وكذلك ميكنة العمليات الضريبية.