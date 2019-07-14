قال محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، إن 40 سفيرًا من الدول الأجنبية بالإضافة إلى ممثلي الصحافة العالمية والمحلية حضروا افتتاح هرم الملك سنفرو المائل بدهشور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن المنطقة الأثرية بدهشور جزء من الجبانة المنفية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث فُتح للزيارة أمام الجمهور لأول مرة.

وتابع أن الهرم جرى ترميمه معماريًا بشكل دقيق، حيث جرى إضافة بعض السلالم الخشبية والمشايات وعمل شبكة إضاءة داخلية وخارجية للهرم.

وأردف: "جرى الإعلان عن كشف حفائر بموقع البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث يبعد حوالي 300 متر جنوب شرق الهرم الأسود الخاص بأمنمحات الثاني، وقد جرى اختياره لوجود بعض القطارات الحجرية والجرانتية وجرى العثور على مومياوات داخل توابيت خشبية وفخارية".

وافتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، هرم "سنفرو الجنوبي" المعروف بالهرم المنحني بمنطقة آثار دهشور، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، والذي يعد أحد ثلاثة أهرامات للملك صاحب أول بناء هرمي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّ أعمال ترميم الهرم تمت بأيدي مصرية في محاولة لإعادة الهرم إلى ما كان عليه قبل تأثرة بعوامل الجو وتساقط بعض من أحجارة الخارجية.

وأضاف وزيري، أن المرممين جمعوا الأحجار المتساقطة حول الهرم وأعادوها إلى أماكنها الأصلية، إلى جانب ترميم الدعامات الداخلية التي تحافظ على جسم الهرم من الداخل، وتم ملء الفواصل بين الأحجار وذلك مع الحفاظ على القيمة الأثرية للهرم.