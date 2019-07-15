زار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأحد، مسجد وضريح الإمام أبي الحسن الشاذلي بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ والوزير لقرية الشيخ الشاذلي لافتتاح بعض مشروعات مواجهة السيول بها.

وأبدى عبدالعاطي إعجابه الشديد بالضريح، مشيدا بدور المحافظ البارز في تطويره ليصبح واحدا من أهم المساجد والمزارات الدينية بالبحر الأحمر.

ويتوافد آلاف المواطنين من محافظات صعيد مصر على ضريح الشيخ أبو الحسن الشاذلي وذلك بقرية الشيخ الشاذلي جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، خلال بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك للاحتفال بمولد القطب الصوفي الإمام أبو الحسن الشاذلي، قاطعين مسافات طويلة بمئات الكيلومترات يحملون فيها الزاد والعتاد.

الزاهد الصوفي الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي، تنسب إليه الطريقة الشاذلية، ولد سنة 1196 ميلادية بقبيلة الأخماس الغمارية بالمغرب تفقه وتصوف في تونس انتقل الى مدينة الإسكندرية وأقيم بها، توفي أبو الحسن الشاذلي سنة 1258 م بوادي حميثرة بصحراء عيذاب جنوب محافظة البحر الأحمر حيث كان في طريقه إلى مكة متوجها لأداء فريضة الحج.

تتزامن زيارة الآلاف من المواطنين لضريح أبو الحسن الشاذلي مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وتبدأ في الأول من شهر ذي الحجة وتستمر عدة أيام حتى وقفة عيد الأضحى باحثين على الروحانيات والهدوء النفسي.