حصل طلابها على "صفر" الثانوية العامة.. ما هي الدبلومة الأمريكية وIG؟

أعلن خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنّ الطلاب الذين حصلوا على مجموع "صفر" في خانة المجموع الكلي، بنتيجة الثانوية العامة، هم طلاب الدبلومة الأمريكية وطلاب نظام الـig.

وقال عبدالحكم، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، أنّ هؤلاء الطلاب يؤدون الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الوطنية فقط، وهي مواد لا تضاف للمجموع وتتم بنظام النجاح والرسوب فقط، ما يعني أنّه ليس لهم مجموع كلي في وزارة التربية والتعليم.

ونظام التعليم في الدبلومة الأمريكية أو البريطانية "IG" يكون على النحو التالي:

الدبلومة الأمريكية

هي شهادة معادلة للثانوية العامة، معتمدة في الجامعات المصرية الخاصة والحكومية، ومعترف بها في الولايات المتحدة وأوروبا، وللحاصل عليها التقديم لاستكمال دراسته الجامعية بالخارج.

الدبلومة الأمريكية تدرس بها المناهج الأمريكية التعليمية، ومقسمة لأربعة أقسام، ودرجات العام الدراسي موزعة على جميع هذه الأقسام الأربعة، وتعتمد على نظام الساعات المعتمدة، فيكون على الطالب الحضور الإلزامي بما لا يقل عن 24 ساعة خلال العام، بواقع نصف ساعة لكل مادة.

يدرس طالب الدبلومة الأمريكية ثماني مواد تؤهله لدخول الجامعة، مثل طالب الثانوية العامة، وهذه المواد تنقسم لجزأين، جزء تفرضه وزارة التربية والتعليم على الطلاب الأمريكان حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المصرية، مثل مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية، لكنها لا تدخل في مجموع الشهادة الأمريكية، ويتطلب فيها درجة النجاح فقط.

الدبلومة البريطانية الـ"IG"

هي شهادة ثانوية عامة معترف بها دوليا، وتعتبر بديلا عن الثانوية العامة المصرية، والـ"IG" هي اختصار لـ"IGCSE" وتعني الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي، وهذه الشهادة معترف بها دوليا وتمكن حاملها من الالتحاق مباشرة بأي جامعة عالمية إذا كان يرغب في استكمال دراسته بالخارج.

ويدرس طالب هذه الدبلومة المنهج البريطاني، وتنقسم الدراسة بها إلى ثلاثة مستويات دراسية: العادي "Ordinary Level"، المتقدم "Advanced Level"، المتقدم التكميلي "Advanced S".

عادة ما ينهي الطلاب دراسة مواد المستوى المتقدم "A-levels" خلال عامين، ففي العام الأول يدرس النصف الأول من هذا المستوى، ويسمى المستوى المتقدم التكميلي "AS-Level"، وفي العام الثاني يدرس المستوى المتقدم الثاني "A2"، والنتيجة النهائية هي مجموع نتيجتي السنتين.

والامتحانات في مدارس الـ IG تقيس قدرة الطالب على فهم المعلومة والاستنتاج السريع، حيث تتنوع بين الامتحانات التحريرية والشفوية والتجارب العلمية.