مصرع طبيب غرقا في الدقهلية انقلبت سيارته بالبحر الصغير

لقى طبيب مصرعه غرقا في الدقهلية، الليلة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة "البحر الصغير" أمام منطقة الكوبرى الفرنساوى بمنية النصر.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة "البحر الصغير" بمنطقة الكوبرى الفرنساوى.

انتقل ضباط المركز إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتبين مصرع الدكتور محمد محمود عبد الجليل، طبيب بمستشفى الجمالية المركزي مقيم بقرية الجزيرة التابعة لمركز دكرنس.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.