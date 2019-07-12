شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة بطريق شارع محمد عبد الحي شاهين، وجرى تخصيص سيارة إسعاف ونقلهما إلى طوارئ مستشفى المحلة لرعايتهما صحيا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بشكل مفاجىء أثناء سيرها.

جرى الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها تسبب في انقلابها على أحد جانبي شارع المذكور وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.