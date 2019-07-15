 جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في ممارسة عنصرية ضد مجندة من يهود الفلاشا

ذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقًا في ممارسة عنصرية تجاه يهود الفلاشا، ونقلت وكالة "معا" عن تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، أن الأزمة بدأت بعد أن نشرت مجندة من أصول إثيوبية، تدعى "تالي ماتوكو"، على صفحتها بموقع "فيسبوك" ماتعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تقوم بالخدمة فيها.

وبحسب "سكاي نيوز"، كتبت المجندة التي تنتمي إلى يهود الفلاشا على صفحتها: "خلال نقاشي مع مجموعة من الجنود داخل إحدى قواعد الجيش تطرق الحديث إلى المظاهرات الإثيوبية التي وقعت الأسبوع الماضي، وقال لي أحد الضباط "أنتم أسوأ من العرب ولستم يهودا بالأصل".

وعلم بالحادثة قادة ومسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لقول المجندة وبأنهم لم يفعلوا أي شيء، لكن تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، أكد أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة ونجم عنه قرار بمعاقبة الضابط المتهم بالعنصرية.

يذكر أن إسرائيل تشهد احتجاجات عنيفة منذ فترة، عقب مقتل شاب إسرائيلي يدعي سولومون تيكاه من يهود الفلاشا، حيث أطلق شرطي عليه النار، ما تسبب في خروج آلاف للتظاهر، والتنديد بالأعمال العنصرية الممنهجة ضدهم بسبب لون بشرتهم.