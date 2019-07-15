ثروت الخرباوي: "إخوان" الكويت الأخطر في منطقة الخليج

قال الكاتب والقيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، إن أخطر فرع لجماعة الإخوان الإرهابية، في دولة الكويت.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن إخوان الكويت هم أخطر إخوان في منطقة الخليج، وهم مؤسسو أول فرع لتنظيم الإخوان في الجزيرة العربية عام 1945.

وأوضح الخرباوي، أن الكويتيين عبدالعزيز المطوع، وشقيقه عبدالله، بعدما تقابلا مع حسن البنا مؤسس الجماعة، بدأوا نشاط الجماعة ودعمهم البنا، بأعداد من المدرسين المصريين ليكونوا نواة الجماعة في الكويت، قائلا إنهم لم يسموا أنفسهم بجماعة الإخوان ولكن بأسماء أخرى.

وأشار الخرباوي إلى أن إخوان الكويت سافروا للإمارات وقطر في الستينيات، لضم عدد من طلبة الإمارات قبل تأسيس الدولة لتكون نواة لجماعة الإخوان هناك، وليكون منهم وزراء من الإخوان.