قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات التكنولوجية هي المستقبل، وفتحنا مسار جديد هذا العام للتوسع في إنشائها لاستيعاب الطلاب، مضيفًا "الطالب هيلاقي فرصة عمل تاني يوم من تخرجه".

وأضاف أن الدولة تستهدف من الكليات التكنولوجية الثلاث التي ستُفتح في "قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة" برامج كلها مرتبطة بسوق العمل: "هننزل الأماكن دي في التنسيق، ويكون في امتحان قدرات، والطلاب يدخلوا على موقع الوزارة عشان يعرفوا عن الجامعات دي، لأن النوع ده من التعليم التطبيقي بيخلي الطالب يقدر يشتغل في أي مكان في العالم".

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليقًا على ذلك، إن موقع التنسيق الخاص باختبارات قدرات الكليات التكنولوجية الجديدة، أتيح لطلاب الثانوية العامة منذ قليل لحجز الاختبارات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف عطا، لـ"الوطن"، أنه بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية سيتم تحديد موعد التسجيل لهم لاحقا، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا للاختبارات منذ فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي، أكثر من 72 الف طالب وطالبة.

وتستعرض "الوطن" أبرز 10 أسئلة شائعة عن اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شرحًا مفصلًا عن التساؤلات حول اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية للعام الدراسي 2019 - 2020.

ما الكليات التي لها اختبارات قدرات؟

- (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية): كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

- جامعة الدلتا التكنولوجية: (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة).

- جامعة بني سويف التكنولوجية (الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة).

متى تبدأ اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية؟

- ستبدأ يوم السبت 13 يوليو 2019 حتى 20 يوليو من الشهر نفسه.

أين ستعقد اختبارات قدرات الكليات التكنولوجية؟

1- المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة).

2- كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف).

3- المعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية).

مم تتكون اختبارات القدرات؟

تتكون من عدة أجزاء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والملعومات العامة في الرياضيات.

ما مدة الاختبار؟

مدة الاختبار ساعة ونصف

كم يبلغ عدد الأسئلة؟

- يبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًا من بين متعدد.

ما شروط النجاح في الاختبار؟

- يشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

من يحق له التقديم في اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية؟

- تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين.

- تقبل طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها.

- خريجو المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2018/2019.

ما البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات التكنولوجية؟

تشمل البرامج الدراسية المتاحة بكل كلية البرامج التالية:

أولًا: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في برامج "تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس".

ثانيًا: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا في برامج "تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس".

ثالثًا: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعه بني سويف في برامج "تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس".

ما مدة الدراسة في الجامعات التكنولوجية؟

مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2 + 2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

وعن التخصصات المتاحة بالجامعات التكنولوجية:

- تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

- تكنولوجيا المعلومات.

- تكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس، "السيارات" وهذه البرامج هي مجرد البداية لمجموعة من البرامج التكنولوجية الجديدة.

- تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية.

- تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

- تكنولوجيا السياحة.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.