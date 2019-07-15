استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية، على رأس وفد من أعضاء الغرفة.

واستعرض اللقاء التطورات التي يشهدها قطاع البترول المصري والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مختلف مجالات الصناعة البترولية، وأكد الملا أنّ قطاع البترول زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تمثل أرضية صلبة لتوسع أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر وجذب شركات جديدة.

وأشار الملا إلى علاقات الشراكة الناجحة والمتميزة مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر التي تعد نموذجا يحتذى به، مشيدا بأدائها في أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه والتسويق والتوزيع وتنفيذ المشروعات البترولية، والتي تدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استعرض وزير البترول برنامج التطوير والتحديث الجاري تنفيذه والذي يشمل التخصصات كافة في الصناعة البترولية، والتركيز على إعداد الكوادر الشابة لتأهيلها لتولي المناصب القيادية في الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى استعراض أهداف قانون تنظيم سوق الغاز كإطار قانوني وتنظيمي، والذي بموجبه تم إنشاء الجهاز التنظيمي لسوق الغاز والذي يعد أحد العوامل المهمة في خطوات مصر للتحول لمركز إقليمي محوري لتجارة وتداول البترول والغاز، إذ يحفز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة في سوق تجارة الغاز في مصر، ما تكلل مؤخرا بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالنتائج التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة في مختلف الأنشطة البترولية، منوها بالبرنامج الطموح الذي يتم تنفيذه لتطوير وتحديث قطاع البترول، وما يتضمنه من برامج عمل متكاملة ومهمة وخاصة برنامج إعداد الكوادر البشرية ورفع مستوى الأداء، مشيرا إلى استمرار الغرفة في تقديم الدعم والدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المتوسطة، إذ تم إعداد برامج تدريبية ومدربين على مستوى متميز لـ50 فردا من الإدارة المتوسطة، كمرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى تشمل تدريب المزيد من العاملين.

كما أثنى على الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بما يسهم في تحقيق الفائدة المشتركة لكل الأطراف، وأشاد كذلك بمشاركة الشركات الأمريكية في مختلف الأنشطة البترولية والرؤية الاستراتيجية لوزارة البترول في التعامل مع الشركات العالمية، لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة والتي كان لها دور مهم في التوسع في حجم أنشطة الشركات الأمريكية العاملة في مصر ودخول شركات جديدة مثل إكسون موبيل في مجال البحث عن البترول والغاز لأول مرة في مصر.

حضر اللقاء الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني.