وزيرة البيئة توزع أكياس صديقة للبيئة على المواطنين في سوق الدهار بالغردقة

وزَّعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش زيارتها لمحافظة البحر الأحمر، عددا من الأكياس البديلة صديقة البيئة بسوق منطقة الدهار بمدينة الغردقة.

وحرصت الوزيرة على الاستماع إلى أراء المواطنين حول هذه التجربة، وردت على تساؤلاتهم وتوعيتهم بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك، حفاظًا على البيئة كما جمعت عددا من أكياس البلاستيك، وأعطت المواطنين أكياسا بديلة لهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة البيئة لاستهداف المواطنين العاديين، والحد من استخدام الأكياس البلاستيك، لدعم قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر.

وتفقدت وزيرة البيئة، مصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة في إطار جولاتها المستمرة لرصد منظومة تدوير المخلفات في المصانع.

واستمعت وزيرة البيئة، إلى شرح من مسؤولي المصنع عن أقسامه المختلفة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المصنع والذي يعد الأول من نوعه في محافظة البحر الأحمر.

كما استمعت لطلبات جمعية هيبيكا البحر الأحمر والتنسيق مع الوزارة لدعم حركة بيع وتسويق المنتج والمتمثل في وقود بديل يستخدم لمصانع الأسمنت بالإضافة إلى البلاستيك القابل للتدوير والألومينيوم القابل للتدوير.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمصنع تدوير المخلفات بالغردقة إلى 400 طن يوميا بطاقة 4 أطنان في الساعة، ويتم استخدام تكنولوجيا متطورة لفصل وإعادة تدوير المخلفات خاصة تكنولوجيا "ستار سكرين"، كما يحتوي المصنع على 16 خط فرز وفصل المخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولات وزيرة التفقدية لرصد عملية تدوير المخلفات في المصانع بمختلف المحافظات المصرية، وافتتحت وزيرة البيئة منذ أيام تطوير مصنع بيلا لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ.