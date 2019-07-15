سعر الدولار اليوم في مصر

استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يوليو، في بعض البنوك الحكومية والخاصة منها مصر وعودة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.