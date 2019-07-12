شهدت موانئ هيئة البحر الأحمر، تداول 310 شاحنة بضائع و223 سيارة، وشملت حركة الواردات 140 شاحنة و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 170 شاحنة بضائع و139 سيارة.

وأعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 17.

وأضاف أن ميناء نويبع يستقبل اليوم السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر سفينتين، بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض.

كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينتين أمانة والحرية 1، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين أمانة والنوى إكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.