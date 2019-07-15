سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-7-2019 في مصر

اسنقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يوليو، في بعض البنوك الخاصة والحكومية منها المشرق ومصر، وتستعرض "الوطن" سعر بيع وشراء الريال السعودي، وهي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.38 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.