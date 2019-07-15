تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 220 مشروع تخرج، ضمن الأعمال المشاركة في مسابقة "التميز الإعلامي" لمشروعات تخرج طلاب الإعلام، والتي جرى فتح باب التقدم لها، 16 يونيو الماضي، وأغلقت الخميس الماضي.

وقال عبدالجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ"الوطن"، إن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها التي تجرى لمشروعات تخرج كليات الإعلام على مستوى جامعات مصر، مشيرا إلى أنها ستكون مسابقة سنوية تشمل جميع تخصصات الإعلام، وتأتي في إطار المنظومة الجديدة للإعلام بالمجلس، والتي صممت لتتجاوز المفهوم التقليدي إلى مساحات أشمل وأكثر تأثيرا وارتباطا بالمجتمع والمنظومة العامة للإعلام.

‎وأضاف أبوكب أنه سيجرى إتاحة التقدم بالمشروعات مباشرة إضافة للطلاب، لكليات وأقسام الإعلام بشكل استثنائي هذا العام للمشاركة بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب، وستعلن مبكرا، خلال العام الدراسي الجديد، التفاصيل المتعلقة بالمسابقة للعام الجديد، كما سيتيح الموقع فرصة التدريب أمام النماذج المميزة من الطلاب في التخصصات المختلفة.

وتلقى المجلس على مدار الأيام الماضية الأعمال المشاركة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية في التخصصات والأقسام المختلفة، وتصدرت قائمة المتقدمين جامعة عين شمس بـ47 مشروعا في مختلف التخصصات تقدم بها قسم الإعلام بكلية الآداب وكلية البنات، وتقدمت حتى الآن الكليات والأقسام المعنية بجامعات القاهرة والإسكندرية وحلوان وبني سويف وبنها والمنيا والأهرام الكندية وسيناء والمعهد الدولي للإعلام بالشروق والمعهد الكندي العالي للإعلام والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

يذكر أن التميز الإعلامي هي مسابقة سنوية ينظمها الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بين مشروعات تخرج الطلاب، في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية.

وقال المجلس في بيان له إن المسابقة تهدف إلى دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر في مشروعات تخرجهم بالإضافة إلى تعريفهم بضرورة تطبيق المعايير والأكواد المهنية التي تنظم سوق الإعلام، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية بما يساهم في رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.