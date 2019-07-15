غادر 300 مصري ينتمون لتنظيم الإخوان، الكويت، الفترة الماضية، إلى جهات مختلفة، بعد القبض على بعض عناصر الإخوان في البلاد، حسبما قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم.

واختار عناصر الإخوان الذين غادروا الكويت، دول تركيا وأستراليا وبريطانيا، ودولة عربية، للذهاب إليها، خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، لإدانتهم في قضايا على أرض بلدهم.

وأوضحت مصادر، أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بـ8 متهمين في قضية "الخلية الإخوانية".

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، منها جريمة اغتيال النائب المصري العام، المستشار هشام بركات عام 2015.