أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بإلقاء السلطات الكويتية، القبض على خلية إخوانية، كانت مدانة بأحكام قضائية في مصر، وصلت مدتها إلى 15 عامًا، قائلًا إنه أمر مفرح.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أي إخونجي قاعد في أي حتة بياكل ويشرب فيها، ملهوش أمان، وأي حد عنده إخوانجية لازم يبقى عارف إنهم تعابين وتربية عقارب، ولما يدفو بيلدغوا، وحصل من ده كتير في منطقة الخليج".

وتابع أن أفراد الجماعة الإخوانية باتوا على يقين تام، بأنهم مستهدفون في شتى أنحاء العالم، حيث جرى توجيه ضربات ضدهم في اليمن، وتركيا وغيرهما من بلدان العالم.

وأردف: "قرار القبض على هذه الخلية سليم، ووزارة الداخلية الكويتية نشطة ومحترمة، والضربة قوية في حد ذاتها".

وأكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن هناك تعاون عربي كبير في ملف الأمن ومواجهة الإرهاب، وكان ثمار ذلك التعاون القبض على الخلية الإرهابية في دولة الكويت.

وأوضح عكاشة لـ"الوطن"، أن التحرك الكويتي في ملف مواجهة الإرهاب مؤشر إيجابي يعكس التعاون بين الدول العربية، فهناك تطور كبير في ملف التعاون الاستراتيجي المشترك في الملف الامني، والتعامل مع الإرهاب.

وقال إن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية، الإرهابيون المتجولون الذين يتجولون من دولة إلى أخرى من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، أو من أجل الفرار من أحكام قضائية صادرة ضدهم، ففي الماضي لم يكن هناك قدرة على القبض على تلك العناصر لقلة التعاون القائم، أما اليوم فهناك تعاون على أعلى مستوى وهناك معرفة بالسوابق الإرهابية لهذه العناصر.

ووجه عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب التحية لدولة الكويت على القبض على تلك المجموعة، مؤكداً أن الداخلية الكويتية حمت الجانب الداخلي لها من شر تلك العناصر، مؤكدا أنه سيتم تسليم تلك العناصر لمصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.