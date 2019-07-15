شنت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومكافحة المخدرات، وتنفيذ الأحكام، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت عن ضبط 26 متهمًا في حملة على البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة، وجاء في تحريات المباحث أن المتهمين متورطين في قضايا إتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث مرور الجيزة، والمقدم محمد الجيار معاون المباحث، من ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية في حملات بنطاق المحافظة.