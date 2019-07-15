شنت مديرية تموين الإسكندرية، حملات فجر اليوم، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، وضبط الأسواق.

استمرت الحملات حتى ظهر اليوم، واستهدفت المخابز البلدية التابعة لإدارة المنتزه التموينية، وجرى المرور والتفتيش الفني والإداري على العديد من المخابز بمناطق خورشيد والزوايدة والمراغي والتطوير وميرزا وعزبة محسن والبكاتوشي.

وأسفرت الحملات، عن رصد لمخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وتحريز دقيق بلدي معاد التدوير بمخبز سياحي وتحريز أسطوانات بوتاجاز منزلي بأحد المخابز وتحريز بطاقات تموين بأحد المخابز وتحريز الكارت الذهبي لأحد المخابز واستنفاذ رصيده قبل بدء التشغيل، وتحريز ماكينة صرف خبز وجدت بالمخالفة بأحد المخابز.

كما جرى المرور على مستودع بوتاجاز محسن وعمل محاولة شراء أسفرت عن انضباط المستودع بسعر البيع المعلن عنه، وجرى المرور على المحلات والأسواق وتحرير مخالفات للمحلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما جرى ضبط سيارة تريلا محملة بأسطوانات البوتاجاز يتم بيعها خارج المستودع وتحريز السيارة وكمية الأسطوانات والتي وصل عددها إلى 270 أسطوانة.

واختتمت الحملات بالمرور على مستودع أبو قير وجرى تحرير مخالفة عدم انتظام القيد في السجلات.