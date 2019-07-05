شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله وكيل وزارة التموين، اليوم، عدة حملات على مستوى الإدارات التموينية الفرعية غرب "العجمي والعامرية وبرج العرب"، وأيضا على وسط وشرق والجمرك والمنتزة، بجميع أنحاء الإسكندرية لمتابعة حركة المواد البترولية بالمحطات المختلفة، سولار وبنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم.

وأسفرت الحملات عن التأكد من حركة البيع وعدم وجود تكدسات وعدم وجود امتناع عن البيع ومراجعة سجل 118 وسجل 21 ومطابقتهما وأخذ قراءات عدادات تموين المحطات للتأكد من عدم وجود تلاعب أو مخالفات أو استغلال للمواطنين، أو امتناع عن البيع بغرض التخزين.

وتم عمل جرد في بعض المحطات التي بها ماكينات تموين متوقفة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

وشهدت الحملات مرافقة مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومسؤول الإعلام والاتصال السياسي وإدارة التجارة الداخلية ومديرين إدارات التموين وفرق العمل التابعة لهم.