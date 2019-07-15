اتحاد الصناعات يطلق خدمة استصدار السجل والرخصة من مقره

أطلق اتحاد الصناعات، خدمة جديدة تسمح باستصدار السجل الصناعي والرخصة الصناعية من مقر الاتحاد بدلا من هيئة التنمية الصناعية.

وقال اتحاد الصناعات، في بيان أصدره اليوم، إن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وقع مع المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم، بروتوكول تعاون يقضي بتواجد مسؤولي الهيئة بمقر مركز "الشباك الواحد" باتحاد الصناعات لتقديم كل خدمات الهيئة ذات الصلة باستصدار السجل الصناعي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف اتحاد الصناعات، أنه سيتم تفعيل خدمات الهيئة المرتبطة بحساب نسبة المكون المحلي اللازمة لاستصدار اتحاد الصناعات للشهادة الخاصة بنسبة المكون المحلي، والشهادة الخاصة للحصول على المساندة التصديرية وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015.

وسبق للاتحاد توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتفعيل خدمة استصدار السجل التجاري للمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمة الشباك الواحد بمقر الاتحاد وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 2017.