أعلنت الحكومة الفرنسية، عن توقيف باحثة فرنسية إيرانية في طهران، حسبما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، أوروبا لإظهار موقف موحد في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ويسعى وزراء الخارجية الأوروبيون إلى إيجاد سبيل لإقناع إيران والولايات المتحدة بتخفيف التوترات وبدء حوار عندما يجتمعون في بروكسل، اليوم، وسط مخاوف من أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على وشك الانهيار.

وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.