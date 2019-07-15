طالب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو مجلس النواب، وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، خلال مذكرة، بسرعة التواصل مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للإسراع في الانتهاء من موضوع الـ5 علاوات، والتي سبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء منها، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي بدأها منذ توليه الحكم.

وفي السياق ذاته، أرسل النائب محمد وهب الله إلى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رسالة يطالب فيها بضم قيمة العلاوة الاجتماعية التي منحت للعاملين في عام 2014 إلى الأجر الأساسي، حيث مضى عليها 5 سنوات أسوة بما كان متبع في السنوات السابقة، وكذلك معاملة الـ 3% وهي الفرق ما بين العلاوة الاجتماعية والدورية التي تمنح للعاملين، مع وضع آلية لتعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال على الـ150 جنيها، الذي قرر للعاملين أقرانهم بالحكومة، لاستقرار ودعم عملية التطوير بقطاع الأعمال العام.