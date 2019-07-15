المبعوث الأممي إلى صنعاء: ناقشت مع السعودية دعمها لليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، إنه بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إخراج اليمن من التوترات في المنطقة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف "غريفيثس": ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن.

وأفادت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، اليوم، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

يعود "غريفثس" إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من 3 أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

"غريفثس" الذي بحث مع نائب الرئيس اليمني، على محسن الأحمر، عراقيل تنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وموانئها الثلاثة والمطالبات الحكومية بتصحيح مسار الاتفاق، يلتقي الأحمر مجدداً في وقت لم تنجح الأمم المتحدة في إحداث اختراق يذكر باستثناء جمع لجنة إعادة الانتشار مجدداً على متن سفينة قبالة الحديدة.