قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بالمحافظة، هذا العام، بلغت 84.4%.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم، إن إدارة الفرافرة التعليمية احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 90.9%، وجاءت إدارة بلاط في المركز الثاني بنسبة 87.3%، تليها إدارة الخارجة التعليمية بنسبة نجاح وصلت إلى 80.3%، وإدارة الداخلة التعليمية حصدت المركز الرابع بنسبة نجاح 79.2%، وجاءت إدارة باريس التعليمية في المركز الخامس والأخير بنسبة 68.7%.