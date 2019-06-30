قال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، إن قطاع التعليم بالمحافظة، يواصل من خلال أعمال التدريب الصيفي، المشاركة في معسكر العمل التجهيزي لزراعة أشجار المُورينجا ذات الفوائد والآثار الصحية والطبية الكبيرة، بقرى الشركة 55، والذي يُنفذ في بعض الصوب الزراعية، تحت إشراف الموجهين والمديرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف "إبراهيم"، أن المستهدف هو زراعة 500 ألف شتلة من نبات المروينجا لما لها من عائد اقتصادي مرتفع وفوائد طبية كبيرة، فأشجار المُورينجا أشجار صغيرة موسمية من فصيلة "ألبان"، ويعود أصلها إلى آسيا الاستوائية، ويصل طولها إلى ما يقارب 9 أمتار، ولها فوائد طبيبة وصحية عظيمة.