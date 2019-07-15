قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لتمرير عدد من مشروعات القوانين التي تحتاج موافقة ثلثي الأعضاء، إنه ينفعل عليهم من أجل المصلحة العامة.

وأضاف عبدالعال للنواب، "ليا رصيد حب عندكو، مش رصيد في البنك، بادلوني الحب بحب، كلام سليم ولا مش موافقين، بنفعل عليكو لحرصي على المصلحة العامة وإرضاء لضميري".

جاءت كلمات رئيس البرلمان، بعد وصلات من تعنيف النواب على مدار عمل الجلسة اليوم، بسبب عدم وجود العدد المطلوب من النواب بالقاعة، وتهديدهم بكشف أسمائهم أمام الرأي العام وإحالة "المزوغين" إلى لجنة القيم؛ لتعطيلهم سير عمل الجلسة.

وخلال انتظاره استكمال النصاب اللازم للموافقة النهائية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث يتطلب التشريع أغلبية الثلثين للتصويت النهائي عليه باعتباره أحد القوانين المُكملة للدستور، داعب عبد العال النواب الحاضرين بالجلسة العامة المُنعقدة، قائلا: "أنا عارف المقاعد متعبة، بس المقاعد الموجودة بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديد ستكون مريحة".