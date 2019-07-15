كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات بشأن واقعة قتل سائق بـ13 طعنة على يد فتاة تدعى "أميرة" 16 عاما، في صحراء العياط، بعد أن تصدت له عقب محاولته اغتصابها، أن النيابة العامة، تسلمت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وجاءت بالتحريات أن الفتاة "أميرة"، قتلت المجني عليه "الأمير" 21 عاما سائق، دفاعا عن نفسها، بعد أن سددت له عدة طعنات بسكين، في الرقبة والصدر.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستصدر قرارا بشأن الفتاة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن قررت حجزها، أمس، على ذمة التحريات، وقررت حبس صديقها وشاب آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج فتاة.

وجاء في تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن صديقا اتفق معها على لقاء عاطفي في حديقة الحيوان بالجيزة، وبعد مقابلتها بنصف ساعة اختفى وأعطى هاتفه المحمول لـ"سائق" صديقه، حتى يتمكن من استدراج الفتاة بحجة إعادة التليفون المفقود إلى صديقها، وعقب وصولها إلى السائق ويدعى "الأمير" 21 عاما، وأثناء سيرهما حاول المتهم اغتصابها تحت تهديد السلاح، وتمكنت الفتاة من الإمساك بالسكين وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، وحملت السكين الملطخ بالدماء، وتوجهت إلى مركز الشرطة، وسلمت نفسها للمباحث.

وجاء في محضر الشرطة، أن الطفلة اعترفت بتفاصيل قائلة: "إنها كانت برفقة صديقها (وائل) وصديقه (إبراهيم) في حديقة الحيوانات، ثم اختفى الاثنان، وهاتفت أميرة (وائل) لتطمئن عليه، فوجدت شخصا يرد عليها، قائلا إنه وجد تليفون صديقها ويريد أن يسلمه لها في العياط، بالفعل توجهت له".

وأضافت: "عرض عليّ يوصلني للطريق الصحراوي الغربي بعدما أخبرني بأنه اتصل بوائل وسلمه الهاتف، وافقت وإحنا في الطريق، طلع بيا على الجبل، وبدأ يتحرش بيا، وطلع السكينة يهددني بيها، خدعته بالموافقة على طلبه، فترك السكينة وأثناء نزوله من السيارة، أمسكت بالسكين وطعنته في رقبته، قتلته الشرف غالي، أما قصة الخطف فختلقتها عشان متفضحش".