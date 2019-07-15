السيطرة على حريق بجوار كنيسة الروم في المنصورة

شب حريق محدود في بعض المخلفات وراء كنيسة الروم الأرثوذكس بالسكة الجديدة بالمنصورة اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالدقهلية من السيطرة عليه.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق خلف كنيسة الروم بالسكة الجديدة التابعة بنطاق حي غرب المنصورة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني والإطفاء إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم رفع المخلفات بمعرفة الحي.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في بعض المخلفات خلف الكنيسة، ولا توجد خسائر في الأرواح.