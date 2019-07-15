احتفل النائب الشاب عبدالوهاب خليل، عن دائرة أطفيح بمحافظة الجيزة، بعقد قرانه بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، قبل وقت قصير من فض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وحضر حفل القران، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة.

وشارك في حفل عقد القران، المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور سعد الدين الهلالى، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وعدد من الفنانين، من بينهم حسن الرداد وأحمد فلوكس.

وقام نائب أطفيح قاسم فرج، بإتمام إجراءات عقد الزواج.