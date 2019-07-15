فاجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، اليوم بفض دور الانعقاد الرابع "قبل الأخير" من الفصل التشريعي الأول، في الوقت الذي كانت المؤشرات تتجه إلى عقد جلسات الأسبوع المقبل، الأمر الذي دفع بعض النواب إلى مغادرة الجلسة مبكرا، فيما لم يتمكن البعض الآخر من الحضور.

وعلى عكس جميع التوقعات لم يحل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من نواب ائتلاف دعم مصر والخاص بتنظيم مجلس الشيوخ في الجلسات العامة التي انعقدت على مدار هذا الأسبوع.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتعين على أعضاء الائتلاف تجديد تقديم هذا التشريع مع بداية دور الانعقاد المقبل، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل، وبموجب فض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، اليوم، هدأ الحديث عن تعديلات قانون الإيجارات غير السكنية والتي كان المجلس قد بدأ في مناقشته وسط اعتراضات من الحكومة ونواب ائتلاف دعم مصر بتطبيقه على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

ولفض حالة الاشتباك، طلب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، من الحكومة تقديم دراسة شاملة بحجم المحلات المستأجرة بموجب القانونين القديم والجديد للإيجارات.