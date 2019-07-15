أعلن مجلس النواب الليبى وجود اتجاه لتشكيل حكومة ليبية جديدة بعد اللقاءات التى عقدها الوفد البرلمانى الليبى فى القاهرة، وأشار بيان لمجلس النواب الليبى، اليوم، إلى «جلسة مرتقبة لمجلس النواب فى أى مدينة سيجرى الاتفاق عليها فى أقرب وقت، بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمنى وآليات تنفيذ واضحة».

بيان الوفد: وحدة وسيادة ليبيا خط أحمر.. وحل الأزمة عبر مجلس النواب كسلطة شرعية وحيدة منتخبة

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق فى القاهرة على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه، كما جرى التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبى بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قِبَل الشعب والممثل الشرعى له.

كما جرى خلال لقاءات القاهرة التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة، التزاماً بالإعلان الدستورى وتعديلاته التى تنظم المرحلة الانتقالية فى البلاد.

وشدد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة جميع النواب الذين لم يحضروا الاجتماع لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية، بما يحفظ سلامة الليبيين، ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعى والعودة للحوار السلمى فى ظل سيادة الدولة.

وحسب البيان، فإن لقاءات القاهرة جاءت فى إطار دعوة مصرية لتقريب وجهات النظر بين النواب المؤيدين والمعارضين لعملية الجيش الوطنى الليبى فى «طرابلس».

وجاء فى البيان أنه «بدعوة كريمة من مجلس النواب المصرى واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبى زار أكثر من 70 نائباً ليبياً البرلمان المصرى، وعُقد اجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبى، التى أكدت أهمية دور مجلس النواب الليبى، وضرورة أن يكون أى حل للأزمة من خلاله».