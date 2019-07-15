كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى نسب مجاميع طلاب الثانوية العامة التى تقع ما بين الـ95% و100% عن العام الماضى بنسبة بـ6.72%، بزيادة 23 ألف طالب وطالبة، عن العام السابق البالغة 55 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أن 78 ألف طالب، يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبية، موضحاً أنه سيتم مناقشة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب إلى أكثر من 12 ألف طالب وطالبة لاستيعاب الزيادة الحالية فى أعداد الطلاب.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نسب الزيادة عن العام الماضى فى شرائح المجاميع للطلاب الحاصلين من 95% إلى 100%، ارتفع من 10.98، إلى 17.27%، وكذلك الطلاب الحاصلون على مجاميع ما بين الـ90 والـ95%، ارتفع من 16.81 إلى 19.05، فيما انخفضت نسب الدرجات للطلاب من الـ85% إلى 90%، من 16.92 إلى 16.80.

وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل حالياً على إدراج جميع المجاميع واحتساب النسب الدنيا للمرحلة الأولى، فضلاً عن التنسيق مع الكليات لمعرفة الأعداد المقدّرة لكل كلية، ومدى جاهزيتها لاستيعاب أى أعداد إضافية خاصة لـ«الطب البشرى والتمريض».

وكشف المصدر أنه «من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أكثر من العام الماضى، نظراً لوجود ارتفاع شديد فى شرائح المجاميع»، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يؤدى ارتفاع الشرائح إلى رفع الحد الأدنى للمرحلة الأولى إلى 96.2% للعلمى علوم، و93.5% للرياضيات، و81.5% للأدبى، لافتاً إلى أن المؤشرات المتوقعة للحد الأدنى لكليات الطب البشرى سيكون من 98.8% إلى 99.1%، والصيدلة من 98.4% إلى 98.8%، وكلية الهندسة من 93% إلى 93.5%. وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 85 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجديد 2019 - 2020.

"عطا": 85 ألف طالب يسجلون بـ"اختبارات القدرات"

وأضاف «عطا»، فى بيان اليوم، أن «الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات»، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات. جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو، وتستمر حتى 20 يوليو الحالى، لكليات «الإعلام - التربية الرياضية - التربية الفنية - التربية الموسيقية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية».

بدء تظلمات "الثانوية العامة" غدًا و"الأزهرية" بعد غد

وتنطلق غدا، تظلمات نتائج امتحانات الدور الأول لـ«الثانوية العامة» لمدة 30 يوماً، حيث تعلن الوزارة نتيجة التظلم للطالب المتضرر من نتائجه، بعد اطلاعه على صورة كراسة إجابته بثلاثة أيام فقط.

وقال مصدر بالوزارة لـ«الوطن»، إنه سيتم تقديم التظلم داخل المديرية التعليمية الواقعة فى المحافظة، بحيث يتم دفع 100 جنيه رسوماً عن المادة.

ووجه أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول بمحافظة كفر الشيخ، بياناً عاجلاً، اليوم، إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن حجب نتيجة الثانوية العامة لطلاب إحدى المدارس بالكامل.

وقال النائب، فى بيانه، إن المئات من أولياء الأمور وطلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، فوجئوا بحجب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهم، وعدم تمكنهم من الحصول عليها، فى سابقة لم تحدث من قبل.

وطالب نائب بيلا والحامول، رئيس الوزراء، بإصدار تكليفاته وتوجيهاته المباشرة إلى الوزارة، لسرعة إصدار النتائج فى أقرب وقت، حفاظاً على مستقبل هؤلاء الطلاب، الذين تشهد نتائجهم السابقة فى مختلف مراحلهم التعليمية تفوقهم ونبوغهم، حسب تعبيره.

وقال الدكتور محمد فرج، مدير تنسيق الأزهر، إن «الجامعة ستعلن غدًا موعد فتح باب التنسيق لطلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية، وإنه سيتم عقد اجتماع موسّع مع أعضاء المكتب وإعلان جدول مواعيد التنسيق، الذى سيُفتح مرتين، للدور الأول وأخرى للدور الثانى».

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن تظلمات الثانوية الأزهرية ستبدأ الخميس، وتستمر لمدة شهر، مضيفاً أنه جرى زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، ليصل عددها إلى 198 مقراً تشمل كل الإدارات التعليمية بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، تيسيراً للطلاب.