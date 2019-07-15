قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه يشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، وذلك خلال تغريده له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث ذكر "قرقاش": "نشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها نشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه، التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال".

وتعتبر العلاقات الإماراتية السعودية في أوج تطورها ونموها ضمن استراتيجية البلدين الهادفة إلى تحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما من جهة ولمنطقة الخليج العربي من جهة أخرى، وذلك حسب تقرير أوردته قناة "مداد نيوز" السعودية، والذي جاء للرد على شائعات مغرضة روجتها أبواق قطر الإعلامية المتمثلة في قناة "الجزيرة"، والتي أشاعت بأن هناك خلافات بين الإمارات مع السعودية، في إطار استمرار قطر في سياستها الراغبة في شق الصف العربي وتدهور البلدان العربية و الخليجية.

وأوضح التقرير، أن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات نوعية متجذرة منذ تأسيس الوطنين سواء في الجوانب السياسية او العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية النابعة من العادات والتقاليد الخليجية والدين الإسلامي واللغة المشتركة، كما ثمن التقرير الدور الكبير الذي تعلبه الدولتان الشقيقتان في وقف من يريد الأذى لمنطقة الخليج العربي، وذلك في إطار حرص البلدين على نشر الأمل والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى التنمية في المنطقة.