شباب صاعد يتحسس أولى خطواته نحو النجومية على مسرح صغير، يشع بطاقات إبداعية، مطلقاً لوحة فنية متكاملة، بعد عام من التحضيرات، تسحب الجمهور لحقبة زمنية سابقة، وتعيد على ذاكرته أعمالاً سينمائية لا تشهدها دور العرض فى الوقت الحالى.

«سينما مصر» عرض مسرحى افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومخرج العرض خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، مساء الأحد الماضى، على مسرح مركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا.

«توليفة مجمعة من أهم ما قُدِّم فى تاريخ السينما المصرية، يقوم فيها بدور البطولة فيلم الليلة الأخيرة، وتتخللها مشاهد منفردة من عدة أفلام فى سياق درامى، أبرزها معبودة الجماهير، خلى بالك من زوزو، باب الحديد، أغنية على الممر، جميلة أبوحريد، أيام السادات، والمصير»، كلمات خالد جلال عن العرض المسرحى: «المشاهد تنتقل من شاشة السينما إلى خشبة المسرح، بمعالجة درامية تشير إلى قيمة مصر».

العرض المسرحى، الذى لا تزيد مدته على 3 ساعات، أبطاله 70 شاباً وشابة من طلبة الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، حيث جرى اختيار الممثلين منذ عام، بحسب «جلال»، وأهدى المخرج خالد جلال، خلال حفل الافتتاح، شهادة تقدير تحمل عنوان «إلى من عاش ليبقى»، لكوكبة من الفنانين والشخصيات المهمة، وهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة سميرة أحمد، فتحى القصبجى ابن الفنان الراحل رياض القصبجى، المخرج خالد بهجت ابن الكاتب الراحل أحمد بهجت، الإعلامى هشام سليمان رئيس قنوات DMC، المخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محسن علم الدين.