قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي، إن مصر وجهت دعوة لاجتماع ثان في "القاهرة" لأعضاء المجلس من المؤيدين والمعارضين لعمليات الجيش الوطني الليبي في "طرابلس".

وأضاف "الجروشي"، في تصريح لـ"الوطن"، عبر الهاتف، أن الاجتماع المقبل سيكون لمتابعة ما تم التوافق عليه خلال اللقاءات التي انعقدت في "القاهرة" الأيام الماضية، والتباحث حول أمور أخرى مثل تشكيل الحكومة الجديدة وشكلها.

وأعلن مجلس النواب الليبي، وجود اتجاه لتشكيل حكومة ليبية جديدة بعد اللقاءات التى عقدها الوفد البرلماني الليبي في القاهرة.

وأشار بيان لمجلس النواب الليبى، اليوم، إلى "جلسة مرتقبة لمجلس النواب فى أى مدينة سيجرى الاتفاق عليها فى أقرب وقت، بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة".

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق في القاهرة على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه، كما جرى التأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قِبَل الشعب والممثل الشرعي له.

كما جرى خلال لقاءات القاهرة التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشدد المجتمعون على العمل مجددا على دعوة جميع النواب الذين لم يحضروا الاجتماع لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية، بما يحفظ سلامة الليبيين، ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

وحسب البيان، فإن لقاءات القاهرة جاءت في إطار دعوة مصرية لتقريب وجهات النظر بين النواب المؤيدين والمعارضين لعملية الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وجاء في البيان أنه "بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي زار أكثر من 70 نائبا ليبيا البرلمان المصري، وعُقد اجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، التي أكدت أهمية دور مجلس النواب الليبي، وضرورة أن يكون أى حل للأزمة من خلاله".