علق الاتحاد الأوروبي اجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا، حسبما أفادت قناة "العربية"، ضمن العقوبات الأوروبية على أنقرة.

وأوضحت القناة، أن العقوبات الأوروبية كانت قد شملت: "خفض المساعدات المالية لتركيا، وتعليق مفاوضات اتفاق النقل الجوي معها.

ودعا الاتحاد الأوروبي، تركيا، إلى وقف نشاطاتها غير المشروعة في قبرص.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا

وذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني على صفحته باللغة التركية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أصدروا قرارًا بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمالها للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص المتنازع عليها.